Сидней, Австралия, , 10:37 — REGNUM Бизнесы в центральном деловом районе Сиднея терпят огромные убытки на фоне взрывного роста ежедневных случаев заражения коронавирусом. Это происходит на фоне заверений городских властей о том, что традиционный салют в честь Нового года в заливе, который известен во всем мире, состоится. Об этом 30 декабря сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

Так, Судхир Уорриер из Австралийской ассоциации организаторов круизов заявил в интервью телеканалу, что из-за опасений по поводу пандемии было продано только 25 процентов мест на лодки и катера.

Отметим, что плавательные средства наряду со смотровыми площадками на берегу традиционно являются самыми популярными местами в заливе, чтобы посмотреть салют.

«В 2019 году у нас было 2500 гостей в гавани во время новогодних круизов на 12 лодках … В этом году мы продали чуть более 600 билетов. Таким образом, мы, по всей очевидности, продали только 25% от всех мест, и мы надеемся, что в последнюю минуту начнется ажиотаж», — сказал Уорриер.