Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает эпидемическую обстановку в городе напряженной. По словам губернатора, несмотря не небольшое снижение заболеваемости в регионе, риски её увеличения сохраняются, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Александр Беглов Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

В Петербурге система здравоохранения подготовилась к Новому году. Ранее уже был обнародован график работы пунктов вакцинации, теперь же сформировали и график для медицинских стационаров.

«В больницах создан двухнедельный неснижаемый запас необходимых лекарств, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19, а также необходимый запас СИЗов», — уточнил Александр Беглов.

Напомним, часть пунктов вакцинации откроется 1 января в 9:00. На сегодняшний день, по данным правительства, в Петербурге прошли первичную вакцинацию 2,2 млн жителей, а полностью привались 2,6 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за сутки выявили 1,5 тыс. случаев заражения COVID-19