Самара, , 10:36 — REGNUM Сотрудника полиции обвинили в совершении мошенничества с использованием служебного положения в Самарской области. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Полиция Андрей Черкасский © ИА Крассная Весна

Сообщается, что летом 2017 года фигурант уголовного дела занимал должность старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по городу Отрадному и сопровождал уголовное дело в отношении семейной пары, которую заподозрили в незаконном сбыте наркотиков.

По версии следствия, обвиняемый предложил подозреваемому за денежное вознаграждение содействовать в решении вопроса об избрании в отношении его супруги меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

«В целях реализации задуманного, он передал подозреваемому ранее изъятый у него в ходе обыска сотовый телефон с установленным мобильным приложением, с помощью которого мужчина перевел денежные средства в размере 309 тысяч рублей на счет знакомого обвиняемого. После чего указанные денежные средства были сняты последним с банковского счета и переданы обвиняемому», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении начальника уголовного розыска МО МВД России «Похвистневский» было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В настоящее время расследование завершено. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

«Если вина сотрудника будет доказана судом, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба.