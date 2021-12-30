Самара, 30 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Сотрудника полиции обвинили в совершении мошенничества с использованием служебного положения в Самарской области. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Андрей Черкасский ИА Крассная Весна Полиция

Сообщается, что летом 2017 года фигурант уголовного дела занимал должность старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по городу Отрадному и сопровождал уголовное дело в отношении семейной пары, которую заподозрили в незаконном сбыте наркотиков.

По версии следствия, обвиняемый предложил подозреваемому за денежное вознаграждение содействовать в решении вопроса об избрании в отношении его супруги меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

«В целях реализации задуманного, он передал подозреваемому ранее изъятый у него в ходе обыска сотовый телефон с установленным мобильным приложением, с помощью которого мужчина перевел денежные средства в размере 309 тысяч рублей на счет знакомого обвиняемого. После чего указанные денежные средства были сняты последним с банковского счета и переданы обвиняемому», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении начальника уголовного розыска МО МВД России «Похвистневский» было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В настоящее время расследование завершено. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

«Если вина сотрудника будет доказана судом, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба.