Сидней, Австралия, , 10:35 — REGNUM Сейчас столбики термометров в Сиднее поднимаются до отметки выше 25 градусов по Цельсию. Однако это не помешало родителям оставить малыша в машине под палящим солнцем. К счастью, вызванные на место пожарные спасли двухгодовалую девочку. Об инциденте 30 декабря сообщил телеканал Nine News.

Ребенок в машине MabelAmber

Звонок по телефону спасения поступил в 13:00 по местному времени. Вскоре на Купер-стрит выехали службы экстренного реагирования. Первыми на место прибыли спасатели, которые и спасли ребенка.

Медики осмотрели ребенка на предмет наличия у нее симптомов перегрева на солнце и стресса.

Отмечается, что за последние 12 месяцев спасательные службы Сиднея вызволили из запертых автомобилей более чем 1 400 детей.