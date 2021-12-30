Казань, 30 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Татарии за 2021 год на детский телефон доверия поступило свыше 35 тыс. звонков. По сравнению с прошлым годом их количество возросло на три тысячи, заявил глава министерства по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

(сс) anthony kelly Ребенок с телефоном

По словам спикера, детей в основном интересуют отношения с родителями.

«В последние два года участились звонки, связанные со взаимодействием с одноклассниками и буллингом», — уточнил министр.

В 2022 году минмолодежи РТ планирует создать медиацентр, одной из задач которого станет активное информирование населения о наличии детского телефона доверия.

В Татарии звонки на единый детский телефон доверия принимаются по номеру 8−800−2000−122. Воспользоваться им могут дети и взрослые, проживающие в населенных пунктах республики. Звонок является анонимным и бесплатным как со стационарных, так и с мобильных телефонов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет Татария подросла по числу многодетных семей на 10 тысяч человек. Так в 2016 году в регионе проживало около 30 тысяч многодетных семей, а в 2021 году их более 40 тысяч.

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