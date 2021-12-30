Душанбе, , 10:32 — REGNUM Посольство Китая в Душанбе выразило недовольство высказыванием депутата парламента Таджикистана Саиджафара Усмонзода, назвав их недружественными. Об этом сообщает Азия-Плюс.

Флаги Таджикистана Маргарита Князева © ИА REGNUM

Журналисты издания напоминают, что недавно Саиджафар Усмонзода дал интервью информационному агентству «Азия-Плюс», в котором заявил, что власти Таджикистана «не должны действовать в интересах Китая или другой страны».

«Если надо, сами придут. Напротив, мы должны сделать шаг назад от Китая. С военной и экономической точки зрения Китай является сверхдержавой. Влияние Китая в Таджикистане представляет угрозу для нашей страны. Таким образом, кредиты, которые мы получали от этой страны, могут иметь угрозу в будущем», — сказал депутат.

«Высказывания Саиджафара Усмонзода не отвечают духу добрососедских и дружественных отношений между Таджикистаном и Китаем», — отмечается в письме посольства КНР в Душанбе, поступившем в редакцию «Азия-Плюс».

В тексте письма отмечается, что «Китай и Таджикистан — дружественные соседи, которых объединяют общие горы и реки».

«В течение долгого времени Китай придерживается принципа равенства, прозрачности, открытости, добровольности и взаимной выгоды в дипломатии соседних стран с принципом мира, искренности, выгоды и терпимости», — говорится, в частности, в документе.

В письме подчеркивается, что «китайская сторона искренне надеется, что подобные политические деятели Таджикистана будут придерживаться профессионального принципа ― поиска истины на основе фактов, а не будут «выразителями» и распространителями лжи».

«Китайская сторона считает, что все слои таджикского общества могут защитить китайско-таджикские отношения и продолжать передавать дружбу между нашими странами из поколения в поколение», — говорится, в частности, в письме.