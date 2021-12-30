Краснодар, 30 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с лавиноопасностью объявлено в горных районах Краснодарского края на 30 декабря — 1 января, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Scientif38 Лавина

Как уточнили в ведомстве, в период с 30 декабря по 1 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгеи выше 2500 метров наблюдается опасность схода лавин.

Спасатели просят жителей и гостей регионов соблюдать меры предосторожности: не выходить в непогоду в горы, следить за изменениями погоды, избегать мест возможного схода лавин — чаще всего они сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев, а при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.