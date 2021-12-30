Москва, , 10:32 — REGNUM Электробус-«гармошку» запустят в Москве в тестовом режиме, сообщает 30 декабря пресс-служба департамента транспорта столицы.

Салон электробуса Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В тестовом режиме мы запускаем электробус-«гармошку», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что испытания пройдут вместе с пассажирами.

В салоне нового электробуса почти в два раза больше мест — 135, запас хода составляет 90 километров, полная зарядка мощной батареи достигается за 20 минут.

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов назвал Москву лидером поэлектробусному парку в Европе. Он проинформировал, что «гармошка» будет тестироваться на маршруте Т34.