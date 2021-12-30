Якутск, , 10:44 — REGNUM Действующий федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» не учитывает специфики Якутии, поэтому депутаты республики намерены внести в него поправки. Поводом как можно скорее принять предложенные корректировки стала трагическая гибель женщины, растерзанной собаками. Поправки рассмотрят на ближайшем заседании 17 января, сообщил председатель постоянного комитета Госсобрания по селу и аграрной политике Андрей Находкин.

Бешеная собака Aron M

Он выразил родным погибшей Сарданы Слепцовой соболезнования и обратил особое внимание на ответственность владельцев собак. Работать над поправками депутаты намерены во время новогодних выходных.

«У нас две главные поправки. Мы предлагаем внести в статью 3 данного закона дополнение о возможности гуманного умерщвления животных с применением предназначенных для этого специальных ветеринарных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации, предотвращающих страх и боль животного. Вторая поправка — это исключение из закона пункта о необходимости возврата собак в прежнюю среду обитания. Потому что выпущенные собаки, у которых нет владельцев, будут снова сбиваться в стаи и нападать на наших граждан. Зимой у нас очень тяжелые и жесткие условия, из-за чего стаи собак становятся агрессивнее. Одна собака — это друг человека. Но стая безнадзорных собак — это уже угроза для общества, мы должны это понимать», — сказал Андрей Находкин.

Он подчеркнул, что действующий федеральный закон не подходит для Якутии, огромной по территории и суровой по климатическим условиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря стая собак растерзала учёного Северо-восточного федерального университета Сарданы Слепцову. Животные набросились на неё, повалив на снег в течение нескольких секунд. Тело женщины через два часа нашёл студент арктического государственного агротехнологического университета.