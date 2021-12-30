Якутск, 30 декабря 2021, 10:44 — REGNUM Действующий федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» не учитывает специфики Якутии, поэтому депутаты республики намерены внести в него поправки. Поводом как можно скорее принять предложенные корректировки стала трагическая гибель женщины, растерзанной собаками. Поправки рассмотрят на ближайшем заседании 17 января, сообщил председатель постоянного комитета Госсобрания по селу и аграрной политике Андрей Находкин.
Он выразил родным погибшей Сарданы Слепцовой соболезнования и обратил особое внимание на ответственность владельцев собак. Работать над поправками депутаты намерены во время новогодних выходных.
Он подчеркнул, что действующий федеральный закон не подходит для Якутии, огромной по территории и суровой по климатическим условиям.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря стая собак растерзала учёного Северо-восточного федерального университета Сарданы Слепцову. Животные набросились на неё, повалив на снег в течение нескольких секунд. Тело женщины через два часа нашёл студент арктического государственного агротехнологического университета.