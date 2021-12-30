Баку, 30 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Сабаильском районе Баку возле гостиницы Flame Towers утром 30 декабря произошёл взрыв. Об этом сообщает агентство «Азери-Пресс».

Взрыв

По данным журналистов, взорвалась труба газопровода. Пострадали два человека. Их доставили в больницу на машине скорой помощи.

Сообщается, что также получили повреждения несколько автомобилей. На место прибыли сотрудники МВД. По предварительной версии, взрыв произошёл из-за утечки газа.