Брисбен, Австралия, 30 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Квинсленде, третьем по численности населения штате Австралии, выявили 2222 новых случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным максимумом по суточному росту носителей для солнечного штата. Об этом 30 декабря сообщил телеканал Nine News.

Kgbo Брисбен, Австралия

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Главный санитарный врач Квинсленда Джон Джеррард, выступая на пресс-конференции, предупредил жителей, что в ближайшие недели число случаев заражения коронавирусом возрастет еще больше.

«Однако реально большая проблема, и это ключевая проблема … заключается в том, что о 8000 случаях в день через несколько недель мы говорить не будем … Речь пойдет уже о десятках тысяч случаев», — заявил Джеррард.

В настоящее время в Квинсленде 1809 человек лечатся от COVID-19 на дому, а 103 пациента получают помощь медиков в больницах.