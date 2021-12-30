Порт-о-Пренс, , 10:30 — REGNUM Суд первой инстанции в панамской провинции Колон приговорил двух мужчин к суровым тюремным срокам за массовое убийство семи молодых людей в июле 2020 года. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на местные СМИ.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

Суд приговорил к 50 годам тюремного заключения Рейнальдо Куадру и к 36 годам Жана Карлоса Эрнандеса. Мужчин обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, убийстве женщины, грабеже при отягчающих обстоятельствах и похищении человека.

Согласно сообщению прокуратуры, судьи определили, что оба гражданина являются исполнителями вышеупомянутых преступлений, но рассмотрели вопрос о сотрудничестве одного из них.

По данным судебного органа, 17 июля 2020 года 13 молодых людей стали жертвами нападения в секторе Эспинар района Колон. Шестерым из них удалось спастись.

Около пяти тел были найдены внутри здания, расположенного на берегу озера Гатун, и еще два тела — снаружи, со следами пыток.