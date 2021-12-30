Лос-Анджелес, США, , 10:28 — REGNUM Зои Салдана выложила в сеть фотографию со съёмок кинокомикса «Стражи галактики 3». Снимок актриса опубликовала 30 декабря на своей странице в Instagram.

Режиссер и сценарист «Стражей галактики» Джеймс Ганн, Стэн Ли и Зои Салдана

На фото Салдана запечатлена в образе Гаморы — одного из членов отряда Стражей. Вместе с этим снимком в посте она также выложила несколько фотографий из повседневной жизни.

https://www.instagram.com/p/CYFTNI4LCXO/

Напомним, третью часть кинокомикса «Стражи галактики» снимает режиссёр Джеймс Ганн. О начале съёмок картины кинематографист объявил 8 ноября 2021 года на своей странице в Instagram.