Лос-Анджелес, США, 30 декабря 2021, 10:28 — REGNUM Зои Салдана выложила в сеть фотографию со съёмок кинокомикса «Стражи галактики 3». Снимок актриса опубликовала 30 декабря на своей странице в Instagram.
На фото Салдана запечатлена в образе Гаморы — одного из членов отряда Стражей. Вместе с этим снимком в посте она также выложила несколько фотографий из повседневной жизни.
https://www.instagram.com/p/CYFTNI4LCXO/
Напомним, третью часть кинокомикса «Стражи галактики» снимает режиссёр Джеймс Ганн. О начале съёмок картины кинематографист объявил 8 ноября 2021 года на своей странице в Instagram.