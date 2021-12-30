София, , 10:27 — REGNUM Мужская команда Болгарии по большому теннису не сможет заменить выбывшую команду Австрии на соревнованиях Кубка теннисистов профессионалов (ATP Cup) в австралийском Сиднее 1 января 2022-го года. Об этом, как сообщает БТВ, заявил 30 декабря главный менеджер болгарских теннисистов Георги Стоименов журналистам.

Теннис (сс) marijana1

«За столь короткий срок найти талантливых спортсменов и подготовить их к соревнованиям не представляется возможным», — заявил Стоименов.

Несмотря на то, что «первая» и «вторая» ракетки Болгарии Григор Димитров и Димитр Кузманов уже находятся в Австралии, они не подписывали с организаторами ATP Cup соответствующих документов. Кроме того, «третья» и «четвертая» болгарские ракетки Адриан Андреев и Александр Лазаров тренируются в Италии и не успевают получить визы для посещения Австралии.

Напомним, накануне теннисист сборной Австрии Дэннис Новак по состоянию здоровья отказался от участия в ATP Cup в Сиднее. Ранее с подобным заявлением выступил другой лидер австрийской команды Доминик Тим. Австрию на соревнованиях должны были заменить спортсмены из Болгарии.