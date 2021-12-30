Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Городской общественный транспорт Санкт-Петербурга в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать дольше, чем в обычные дни. Пассажиры в метро смогут зайти до 01:00, а от станций будет ходить наземный транспорт. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Троллейбус в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что городские власти, несмотря на отмену всех праздничных городских мероприятий, решили продлить часы работы общественного транспорта, чтобы горожане смогли полюбоваться на украшенный центр Петербурга в ночное время. Так, вновогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет продлена работа метро и наземного транспорта. Войти на станции метро пассажиры смогут до 01:00, поезда будут возить пассажиров до 2:00.

«Для перевозки пассажиров от станций метро на два часа будет продлена работа основных маршрутов наземного транспорта: последние рейсы будут отправляться от остановок у станций метрополитена после прибытия последних поездов метро», — отметили в пресс-службе.

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Вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 1 станции «Дунайская», вестибюль 2 станции «Проспект Славы» закроются для входа в 22:00 мск. Вестибюль 2 станции «Невский проспект» будет закрыт для входа в 23:00 мск. Вестибюль 1 станции «Девяткино» будет закрыт в 00:00 мск.

Вестибюль 1 станции «Технологический институт», вестибюль 2 станции «Площадь Александра Невского», вестибюль станции «Достоевская» и станция «Зенит» (закрыта до особого распоряжения) — закрыты для входа и выхода в новогоднюю ночь.

С 30 декабря по 9 января городской и пригородный наземный общественный транспорт будет работать по графикам: 30 декабря — по графику пятницы (будних дней), 31 декабря — по графику субботы (выходных дней), с 1 по 9 января — по графику воскресенья (выходных дней).

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Пригородные электропоезда на территории города и области будут курсировать: 30 декабря — по графику пятницы, с 31 декабря по 8 января — по графику субботы, 9 января — по графику воскресенья.

«Обращаем внимание: 31 декабря и 1 января будут отменены некоторые пригородные поезда. Просим заранее ознакомиться с расписанием», — указали в пресс-службе «Организатора перевозок».

Напомним, с 1 января 2022 года стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге вырастет на пять рублей. Таким образом, стоимость одной поездки в метро по жетону составит 65 рублей, в наземном городском транспорте — 60 рублей по разовому билету.

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