Назван режим работы общественного транспорта Петербурга в новогоднюю ночь
Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Городской общественный транспорт Санкт-Петербурга в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать дольше, чем в обычные дни. Пассажиры в метро смогут зайти до 01:00, а от станций будет ходить наземный транспорт. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что городские власти, несмотря на отмену всех праздничных городских мероприятий, решили продлить часы работы общественного транспорта, чтобы горожане смогли полюбоваться на украшенный центр Петербурга в ночное время. Так, вновогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет продлена работа метро и наземного транспорта. Войти на станции метро пассажиры смогут до 01:00, поезда будут возить пассажиров до 2:00.
«Для перевозки пассажиров от станций метро на два часа будет продлена работа основных маршрутов наземного транспорта: последние рейсы будут отправляться от остановок у станций метрополитена после прибытия последних поездов метро», — отметили в пресс-службе.
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Вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 1 станции «Дунайская», вестибюль 2 станции «Проспект Славы» закроются для входа в 22:00 мск. Вестибюль 2 станции «Невский проспект» будет закрыт для входа в 23:00 мск. Вестибюль 1 станции «Девяткино» будет закрыт в 00:00 мск.
Вестибюль 1 станции «Технологический институт», вестибюль 2 станции «Площадь Александра Невского», вестибюль станции «Достоевская» и станция «Зенит» (закрыта до особого распоряжения) — закрыты для входа и выхода в новогоднюю ночь.
С 30 декабря по 9 января городской и пригородный наземный общественный транспорт будет работать по графикам: 30 декабря — по графику пятницы (будних дней), 31 декабря — по графику субботы (выходных дней), с 1 по 9 января — по графику воскресенья (выходных дней).
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Пригородные электропоезда на территории города и области будут курсировать: 30 декабря — по графику пятницы, с 31 декабря по 8 января — по графику субботы, 9 января — по графику воскресенья.
«Обращаем внимание: 31 декабря и 1 января будут отменены некоторые пригородные поезда. Просим заранее ознакомиться с расписанием», — указали в пресс-службе «Организатора перевозок».
Напомним, с 1 января 2022 года стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге вырастет на пять рублей. Таким образом, стоимость одной поездки в метро по жетону составит 65 рублей, в наземном городском транспорте — 60 рублей по разовому билету.
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