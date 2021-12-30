Южно-Сахалинск, 30 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. На Сахалине растет поголовье крупного рогатого скота молочного направления. В 2019 году оно составляло 4673 головы, в 2020 году — 5217 голов, в 2021 — 5317 голов. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Максим Белокрылов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Коровы

По его словам, и два малых предприятия региона, занимающихся разведением молочного скота, наращивают поголовье — в 2019 году оно составило 3 219 голов, в 2020 — 3 513 голов, в 2021 году — 3560 голов.

В фермерских хозяйствах Сахалинской области поголовье коз и овец в 2020 году составило 1597 голов, в 2021 году — 1 477 голов, на начало 2022 года поголовье овец и коз по оценке составит 1 680 голов, уточнил Белокрылов.