Калуга, 30 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Обособленное подразделение калужского реабилитационного центра на 500 детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта» открылось 29 декабря в микрорайоне Правобережье на улице Фомушина в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве труда и социальной защиты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В новом реабилитационном центре дети и подростки смогут получать квалифицированную помощь по месту жительства. В центре будут работать психологи, медицинские и педагогические работники, функционировать зал ЛФК, массажный кабинет и сенсорная комната. Помимо этого, центр оборудуют мастерскими: керамической, текстильной, полиграфической, кулинарной, а также арт‑ и фото-актерской мастерскими. Это позволит улучшить социализацию детей с инвалидностью, расширить круг их общения и привить трудовые навыки. Реабилитационные мероприятия в Центре «Доброта» проводятся индивидуально или в группе с учетом возраста и степени заболевания ребёнка. Здесь активно внедряют инновационные методики, главная цель которых — снизить риск развития ограничений жизнедеятельности и максимально повысить качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

Заместитель губернатора области Константин Горобцов вместе с городским головой Калуги Дмитрием Денисовым и министром образования и науки региона Александром Аникеевым посетили новый детский сад «Мечта», который открылся на улице Братьев Луканиных в микрорайоне «Кошелев».

Это дошкольное образовательное учреждение является структурным подразделением Центра развития ребёнка «Детство» и рассчитано на 350 мест. Детский сад был построен в рамках федерального проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда». На эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено более 323,3 млн рублей. Учреждение имеет современную инфраструктуру, оснащено необходимым игровым оборудованием и дидактическим материалом: оформлены кабинеты конструирования, изобразительной деятельности, лего-центр, центр воды и песка. На территории располагаются прогулочные участки и физкультурная площадка. Здесь будет работать 18 групп, из них девять — для детей в возрасте от полутора до трёх лет.

В этот же день заместитель главы региона осмотрел еще один новый детский сад «Солнечный зайчик», который начинает свою работу в областном центре на улице Маяковского. Он является структурным подразделением муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 72 «Калинка» и рассчитан на 330 мест. Детский сад был построен в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». На эти цели из федерального и областного бюджета было выделено свыше 458 млн. рублей. Планировка обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой из 14 групп. Здесь также организованы современный пищеблок, медицинский и логопедический кабинеты, сенсорная комната, физкультурный и музыкальный залы.