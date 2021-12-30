Канберра, , 10:22 — REGNUM 30 декабря в Канберре загорелось старое здание парламента. Как сообщает телеканал Nine News, толпа протестующих, стоящих возле объекта скандировала: «Пусть горит!».

Канберра Brian ireland

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, пожар был потушен менее чем через 15 минут после того, как пожарные Австралийской столичной территории отреагировали на сообщения о возгорании примерно в 11:45 утра по местному времени.

В целях безопасности здание было эвакуировано.

На место происшествия скоро попадут полицейские для проведения расследования и установления причин возгорания, которые до сих пор не известны.

Акция протеста связана с требованием уважать права представителей коренного населения Австралии.