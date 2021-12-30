* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 30 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Ряд жителей афганской провинции Пактика заявляют, что у людей нет еды, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревнях собирают ушр (десятина) и закят (обязательный ежегодный налог в исламском праве в пользу нуждающихся). Местный чиновник «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорит, что сбор десятины — их чёткая политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Информационное агентство «Шафакна» со ссылкой на Deutsche Welle сообщает, что бедность и голод в Афганистане усилились после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на плохое экономическое положение людей, исламисты обходят дома в ряде провинций и собирают деньги под видом ушра и закята.

Ряд жителей провинции Пактика критикуют «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сбор налогов, говоря, что если им нечего есть, то как они могут выплачивать ушр и закят.

Тахир Хан, житель города Шаран, административного центра провинции, заявил изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проинформировали всех владельцев магазинов и продавцов на рынках, чтобы они выплачивали им установленную сумму каждый месяц.

Кроме того, по его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ходят по домам в деревнях и собирают деньги и под видом ушра и закята.

«Обычно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приезжают в деревни во время вечерней молитвы, когда все люди находятся в мечети, — рассказал Тахир Хан. — В нашу деревню приехали четыре или пять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они узнали имена владельцев магазинов, которые должны выплачивать ушр. Затем они потребовали от жителей деревни выделить их долю из сельскохозяйственной продукции, а также оказать финансовую помощь исламской системе».

Он говорит, что люди очень боятся талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и по этой причине у них нет иного выбора, кроме как принять требования радикалов и выплачивать им ушр и закят.

Абдулла, житель уезда Аргун провинции Пактика, также сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирали десятину и закят у торговцев и владельцев лесов за кедровые орехи сорта «Джалгуза», а также у населения в целом.

По его словам, у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет определенного стандарта сбора ушра и закята и установлены разные суммы: «Наши родственники живут в горах. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идут в горы и говорят им, что рабочим не разрешается работать, пока не будет определен размер ушра. Тогда старейшины выделяют ушр».

Абдулла говорит, что во время войны радикалы также собирали с людей пожертвования и закят. По его словам, люди думали, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они не только перестанут собирать ушр и закят, но и будут помогать людям.

Он добавил, что некоторые люди спорили с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поводу уплаты податей, но исламисты прибегли к силе: «Мы говорим талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «В прошлом вы воевали, и мы сотрудничали с вами, но теперь нам нечего есть, что мы можем вам дать? Теперь вы у власти, и у вас есть все возможности, вы должны помочь нам сейчас».

Хайр Мохаммад, житель уезда Хайркут провинции Пактика, подтвердил факт сбора ушра и закята талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сказал, что люди обеспокоены ситуацией.

Он призвал руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотя бы отменить сбор ушра и закята, если они не могут помочь людям в этой ужасной экономической ситуации.

Санаулла Масум, представитель губернатора провинции Пактика, подтвердил, что миллионы афгани были получены за счет сбора ушра и закята, большая часть которых была получена за орехи «Джалгуза».

»Сбор ушра является четкой политикой Исламского Эмирата Афганистан и находится в рамках шариата, — добавил он. — Основываясь на этой политике, мы собираем ушр и закят с людей. Ушр в провинции Пактика составляет миллионы афгани. В этом году мы собрали большую сумму ушра и закята от орехов «Джалгуза», потому что их цена была очень высокой».

Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицает принудительный сбор ушра и закята и утверждает, что люди платят их по собственному желанию. Но ряд местных жителей, опрошенных Deutsche Welle, напротив, утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насильно собирают ушр.

На вопрос, выделяются ли закят и пожертвования бедным, представитель губернатора сказал: «В приказе нашего руководства четко говорится, что люди должны добровольно выплачивать ушр».

Жители провинции Пактика жалуются, что они не получили ничего из недавней помощи международного сообщества. Они призывают «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подумать о помощи людям, а не о сборе ушра и закята.