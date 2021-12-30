Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Игра Genshin Impact китайской студии miHoYo в 2021 году лидирует в топе самых популярных тем крупнейшего в Сети форума Reddit. Об этом 30 декабря сообщает портал Screen Rant.

Genshin Impact Скриншот с YouTube

Администрация платформы сообщила, что тема проекта китайских разработчиков обошёл по показателю посещаемости темы, посвящённые играм League of Legends, Final Fantasy XIV и GTA. Отметим, что по состоянию на сегодня у этой ветки форума более 46,7 тыс. подписчиков.

Напомним, Genshin Impact — это ролевая экшн-игра, выполненная в аниме-стилистике. Её релиз состоялся 28 сентября 2020 года.

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