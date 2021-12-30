Вашингтон, 30 декабря 2021, 10:19 — REGNUM Игра Genshin Impact китайской студии miHoYo в 2021 году лидирует в топе самых популярных тем крупнейшего в Сети форума Reddit. Об этом 30 декабря сообщает портал Screen Rant.
Администрация платформы сообщила, что тема проекта китайских разработчиков обошёл по показателю посещаемости темы, посвящённые играм League of Legends, Final Fantasy XIV и GTA. Отметим, что по состоянию на сегодня у этой ветки форума более 46,7 тыс. подписчиков.
Напомним, Genshin Impact — это ролевая экшн-игра, выполненная в аниме-стилистике. Её релиз состоялся 28 сентября 2020 года.
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