Самара, 30 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Четыре автобусных маршрута изменили нумерацию в Самаре. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Автобусы

Сообщается, что маршруты № 205, 295, 268 и 96 стали межмуниципальными из-за их продления до поселка Петра Дубрава.

Так, произошло изменение нумерации следующих маршрутов:

вместо № 295 — № 395 «Поселок Петра Дубрава — Речной вокзал»;

вместо № 205 — № 305д «Поселок Петра Дубрава — Речной вокзал»;

вместо № 96 — № 396 «Поселок Петра Дубрава — Улица Тухачевского»;

вместо № 268 — № 368 «Поселок Петра Дубрава — Улица Красных Коммунаров».

«Трассы следования автобусных маршрутов №№ 305д, 395, 368, 396 от улицы Мира до конечных остановок в Самаре полностью соответствуют трассам следования отмененных маршрутов», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены ускорить работу по монтажу камер в транспорте.