Москва, 30 декабря 2021, 10:19 — REGNUM В Москве за последние пять лет демонтировано более 9 тысяч незаконно возведенных построек общей площадью более 3,5 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

Завершение сноса самостроев
Завершение сноса самостроев
Newstracker.ru

На месте снесенных самостроев установлены новогодние ёлки, световые инсталляции и открыты новогодние ярмарки.

Освобожденные от незаконных построек территории находятся рядом со станциями метро «Пушкинская», «Маяковская», «Кропоткинская», «Чистые пруды», «Тёплый Стан» и т. д.

ИА REGNUM ранее сообщало, выявление и ликвидация самостроев в Москве должна проводиться в постоянном режиме.

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