Москва, 30 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Москве за последние пять лет демонтировано более 9 тысяч незаконно возведенных построек общей площадью более 3,5 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

Newstracker.ru Завершение сноса самостроев

На месте снесенных самостроев установлены новогодние ёлки, световые инсталляции и открыты новогодние ярмарки.

Освобожденные от незаконных построек территории находятся рядом со станциями метро «Пушкинская», «Маяковская», «Кропоткинская», «Чистые пруды», «Тёплый Стан» и т. д.

ИА REGNUM ранее сообщало, выявление и ликвидация самостроев в Москве должна проводиться в постоянном режиме.

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