Южно-Сахалинск, , 10:18 — REGNUM На Сахалине по региональной госпрограмме будет возмещаться часть затрат на приобретение оборудования для обязательной маркировки молочной продукции и специализированного транспорта. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Максим Белокрыл.

Молоко Дарья Антонова © ИА REGNUM

В бюджете области на 2022 год на помощь в приобретении оборудования предусмотрено 70 млн рублей. Получателями субсидии станут юридические лица, индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы. Максимально молокоперерабатывающие предприятия могут получить 70% стоимости закупленного оборудования с учетом транспортных затрат, уточнил Белокрыл.

Напомним, что обязанность маркировать молочную продукцию собственного производства возникает с 1 декабря 2022 года.