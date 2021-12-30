Минск, 30 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Белоруссии да марта 2022 года включительно продлили государственное регулирование цен на социально значимые товары. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.

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Так, утверждены максимальные надбавки импортера и максимальные оптовые и торговые надбавки с учетом оптовой. Они ограничены в зависимости от вида товара в пределах 3−30%.

В список входят молочная и мясная продукция, крупы, сахар, рыба, овощи и фрукты, макаронные изделия, детское питание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Алексея Богданова министром антимонопольного регулирования и торговли, поставив перед ним задачу создать систему госрегулирования цен.

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