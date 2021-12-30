Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в водах близ Тайваня
Тайбэй, 30 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. У берегов Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.
Иван Шилов ИА REGNUM
КНР и Тайвань
Землетрясение магнитудой 5,1 сотрясло воды у восточного побережья Тайваня 30 декабря в 14:47 по пекинскому времени, сообщает Сейсмологический центр Китая (CENC).
Очаг землетрясения находился по координатам 23,9 градуса северной широты и 122,5 градуса восточной долготы, на глубине 20 км, сообщили в центре.