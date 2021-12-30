Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ростовской области изучил материалы дела о компенсации объекту культурного наследия федерального значения нанесённого ущерба. Подрядчика обязали выплатить 2 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Нарушения допущены на арендованном участке на улице Береговой при строительстве гостиницы. памятник «Ростовское городище» был повреждён при возведении фундамента.

ИА REGNUM сообщало, что в суд обратились представители комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Спасательные археологические полевые работы оценены в 2 млн 54 тыс. 397,45 рубля.