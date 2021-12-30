Кызыл, , 10:16 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 16 751. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за прошедшие сутки выявлено 12 новых носителей.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Лидером по приросту стал Кызыл, где зарегистрировано четыре новых случая инфицирования. Диагноз также подтвердился у жителей города Ак-Довурак, Овюрского, Сут-Хольского, Эрзинского и Барун-Хемчикского районов.

В ковидных стационарах республики, по данным на 30 декабря, лечатся 93 пациента, в том числе восемь детей и пять беременных женщин. Состояние 44 больных оценивается, как тяжёлое, 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда опустилась ниже 39%.