Москва, , 10:16 — REGNUM С российского рынка труда постепенно уходят те, кто соглашался работать много, не считаясь с личными интересами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

За работой

«У российских работодателей большая проблема также с привлечением молодёжи и выпускников учебных заведений, которые не спешат строить карьеру, работать по 12 часов без отдыха и выходных ради статусного будущего. Для них сейчас на первом месте комфорт, жизнь в удовольствие, возможность заниматься своими проектами и хобби, — сказала Иванова-Швец. — Ещё один интересный фактор — уходят с рынка труда те, кто пережил тяжёлые 1990-годы и выживал, работая по 24 часа в сутки без заработной платы. Они задавали некий тон, что работать надо много и интенсивно, не считаясь с личными потребностями и интересами. А вот молодое поколение, которое выросло в более благополучное время, к этому относится по-другому».

И теперь, как полагает эксперт, работодателям надо очень постараться, чтобы привлечь и удержать персонал.

«Это сигнал для многих компаний переходить на цифровые технологии и с экономической точки зрения заменять труд капиталом», — пояснила Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ситуация на российском рынке труда изменяется кардинально.

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