Москва, , 10:14 — REGNUM В 2022 году в Москве продолжится благоустройство Ленинского проспекта. Об этом сообщил 30 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что в 2021 году привели в порядок территорию вдоль проспекта от улицы Кравченко до МКАДа.

«Летом следующего года планируем приступить к благоустройству головного участка от Садового кольца до Университетского проспекта», — написал столичный мэр в личном блоге.

По словам Собянина, Ленинский проспект остаётся некомфортным для пешеходов, несмотря на широкие тротуары. Планируется создать зелёный буфер из кустов и деревьев, который отделит проезжую часть.

Также планируется уделить особое внимание видовым зонам, скверам и площадям, которые должны стать местами для прогулок и отдыха.