Пекин, 30 декабря, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Новый участок высокоскоростной железной дороги, соединяющий город Аньцин в провинции Аньхой с городом Цзюцзян в провинции Цзянси на востоке Китая, был официально запущен в эксплуатацию, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

Скоростной поезд. Китай

Линия протяженностью 176 км с семью станциями вдоль маршрута сократит время в пути между столицей провинции Аньхой городом Хэфэй и столицей провинции Цзянси Наньчаном до двух часов 22 минут, сообщает компания China Railway Shanghai Group Co., Ltd.

Высокоскоростная железная дорога Аньцин-Цзюцзян имеет расчетную скорость движения поездов 350 км/час и соединена с вертикальной артерией Китая железной дорогой Пекин-Гонконг. В первый день ее эксплуатации по железной дороге будет курсировать пять пар поездов, а начиная с 10 января 2022 года их число увеличится до 24 пар в день.

Новая линия проходит через населенные пункты, богатые популярными туристическими ресурсами и значительно облегчит передвижение людей по маршруту, сообщили в компании.