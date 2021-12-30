Москва, , 10:14 — REGNUM До 2021 года на российском рынке труда правила игры устанавливали работодатели, но в настоящее время ситуация меняется кардинально — наступила пора работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что больше 70% российских работодателей назвали подбор кадров сложнейшим направлением в 2021 году.

Работа Peoples Temple Jonestown Gallery

«До 2021 года на рынке труда правила игры устанавливали работодатели, а сейчас ситуация меняется кардинально — наступила пора работников. И для большинства компаний это некий шок, так как политика в отношении найма сотрудников сформировалась таким образом, что кандидатов много, они готовы на любые условия, а уж если согласились, будут терпеливо ждать повышения вознаграждения или должности. Но и многие компании ещё до 2020 года вели очень активную кадровую политику, работая с мотивацией, развитием, вовлеченностью персонала. Сейчас компании столкнулись с проблемой привлечения персонала с внешнего рынка», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России за 2021 год лидером по росту заработных плат по сравнению с другими отраслями стали сфера финансов и страхования.

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