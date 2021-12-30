Сент-Луис, США, , 10:14 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Владимир Тарасенко Michael Miller

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также отличились Роберт Томас, Джордан Кайру и Брэндон Саад.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились форвард Леон Драйзайтль и защитник Эван Бушар.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 41 очко. «Эдмонтон» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 36 очками.

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