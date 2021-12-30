Канберра, 30 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. 30 декабря в результате заседания Национального кабинета министров Австралии были внесены существенные изменения в определение так называемых «близких контактов» по отношению к заболевшим COVID-19 лицам, а также сокращен период изоляции для зараженных коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

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Моррисон сказал, что Национальный кабинет «согласовал очень практичный способ решения проблем, связанных с «Омикроном».

Премьер-министр страны объявил, что новое определение близких контактов вступит в силу в ночь на 31 декабря в пяти юрисдикциях, включая Новый Южный Уэльс, Викторию, Квинсленд, Южную Австралию и Австралийскую столичную территорию. Тасмания внесет изменения с 1 января, в то время как Северная территория и Западная Австралия подтвердят только через несколько дней, «как они будут внедрять эти новое определение».

«Близкий контакт — это домашний контакт или приближенный к домочадцам человек. Чтобы считаться таковыми они должны контактировать только с подтвержденным случаем заражения», — заявил Моррисон.

Период самоизоляции для лиц, у которых был подтвержден COVID-19, сокращается до семи дней.