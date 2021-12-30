Пекин, , 10:11 — REGNUM Китайский фильм-триллер «Светлячки на солнце» продолжил лидировать в чарте кассовых сборов материковой части Китая 29 декабря, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Кино Tobias Wrzal

Фильм, являющийся продолжением картины 2019 года «Овцы без пастуха», рассказывает историю бедной семьи и отчаявшегося отца, который прилагает все усилия, чтобы собрать деньги на операцию своему сыну. На 13-й день проката фильм собрал почти 21 млн юаней (около $3,3 млн), что составляет 44% от общего объема сборов всех фильмов в стране за этот день.

«З — значит занято», семейный романтический фильм, занял второе место в чарте кассовых сборов, собрав 11,9 млн юаней на 6-й день проката. За ним последовала анимация «Я такой, какой я есть», чьи кассовые сборы составили более 3,7 млн юаней за тот же день.