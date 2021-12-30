Ханты-Мансийск, 30 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 30 декабря обнаружено 155 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 163.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 25 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 30 декабря подтвердили 95 708 случаев заражения коронавирусом, вылечились 89 138 человека, скончался 1981 (девять за минувшие сутки).