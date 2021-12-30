Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Редакция журнала PC Gamer назвала претендентов на титул лучшей мыши для геймеров в 2021 году. Статья была опубликована 30 декабря на сайте издания.

Компьтерная мышь Cimabue

В топ-3 журналистов попали устройства Razer Basilisk V3, SteelSeries Prime Wireless Pro Series и Corsair Sabre RGB Pro Champion Series. Авторы статьи отметили, что мышь от Razer — это стильный проводной вариант с хорошей производительностью, манипулятор от SteelSeries — беспроводное устройство, а вариант от Corsair дешевле, чем конкуренты, но предлагает хорошее качество с базовыми функциями. Победителя в номинации PC Gamer назовёт 1 января 2022 года.

Ранее PC Gamer опубликовал топ-3 материнских плат для ПК 2021 года. В список вошли устройства от тайваньских производителей Asus, Gigabyte и ASRock. Лидера в номинации издание назовёт также 1 января 2021 года.

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