Вашингтон, 30 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Редакция журнала PC Gamer назвала претендентов на титул лучшей мыши для геймеров в 2021 году. Статья была опубликована 30 декабря на сайте издания.

Cimabue Компьтерная мышь

В топ-3 журналистов попали устройства Razer Basilisk V3, SteelSeries Prime Wireless Pro Series и Corsair Sabre RGB Pro Champion Series. Авторы статьи отметили, что мышь от Razer — это стильный проводной вариант с хорошей производительностью, манипулятор от SteelSeries — беспроводное устройство, а вариант от Corsair дешевле, чем конкуренты, но предлагает хорошее качество с базовыми функциями. Победителя в номинации PC Gamer назовёт 1 января 2022 года.

Ранее PC Gamer опубликовал топ-3 материнских плат для ПК 2021 года. В список вошли устройства от тайваньских производителей Asus, Gigabyte и ASRock. Лидера в номинации издание назовёт также 1 января 2021 года.