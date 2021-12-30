Самара, , 10:14 — REGNUM Спасатели, переодевшись Дедами Морозами, поздравили маленьких пациентов Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой. Об этом сообщает пресс-служба студенческого корпуса спасателей Самарской области.

Десант Дедов Морозов Мороздгкб.рф

Сообщается, что спасатели спустились к ребятишкам с крыши.

«Операция, хоть и новогодняя, но вполне серьезная. На этапе подготовки трижды проверка спусковой и страховочной систем. Впрочем, для этих Дедов Морозов, за бородами которых были наши добровольцы Всероссийского Студенческого Корпуса Спасателей, подобные спуски не впервой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пациенты больницы узнали о «новогоднем десанте» еще накануне. Поэтому они ждали прибытия спасателей.

«Чтобы получше разглядеть новогодних волшебников, из палаты в палату бегали не только дети, но и взрослые», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области свыше 1,2 тысяч сотрудников органов внутренних дел и свыше 250 сотрудников Росгвардии намерены ежедневно задействовать в праздничные дни для обеспечения правопорядка в регионе.