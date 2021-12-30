Кош-Агачский район, Алтай, , 10:08 — REGNUM В Республике Алтай вынесен приговор бывшему участковому уполномоченному полиции, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл в мае 2019 года.

Травму из-за падения футбольных ворот алтайский полицейский пытался списать на падение в бане СУ СКР по Республике Алтай

Обвиняемый проверял сообщение о травмировании пятилетнего ребёнка, попавшего в больницу с ушибом поясничного отдела позвоночника. По словам матери, травму мальчик получил при падении футбольных ворот на стадионе «Дружба» в селе Кош-Агач.

Не пожелав разбираться в деле и устанавливать виновных, участковый попросил женщину написать на чистом бланке слова, «с моих слов записано верно, мною прочитано», пообещав далее самостоятельно внести необходимые сведения. Однако затем он написал от имени матери, что ребёнок упал на спину в бане.

«После этого на основании рапорта участкового о том, что малолетний получил ушиб в быту при очевидно некриминальных обстоятельствах, материал проверки был списан в номенклатурное дело, как не требующий проведения процессуальной проверки», — отметили в управлении.

Однако дело усложнилось, когда мальчику поставили диагноз «компрессионные переломы двух позвонков», что классифицируется тяжкий вред здоровью малолетнего. Узнав, что разбирательства по делу не ведётся, мать пострадавшего обратилась в прокуратуру.

Экс-полицейский свою вину не признал, продолжая настаивать, что заполнил бланк со слов женщины. Тем не менее, суд признал его виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.

Дело о халатности против руководителей стадиона в настоящее время находится на рассмотрении Кош-Агачского районного суда.

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