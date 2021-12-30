Лхаса, Китай, 30 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Тибетский автономный район на юго-западе Китая объявил 29 декабря самый высокий по четырехуровневой шкале красный уровень тревоги в связи со снежными бурями в некоторых его южных районах, сообщает агентство Синьхуа.

kristamonique Снегопад

Сильный снегопад покрыл южные районы городов Шигадзе и Шаннан с 29 декабря и до 11:00 по местному времени 30 декабря, говорится в заявлении регионального метеорологического бюро. В некоторых из этих районов будут наблюдаться снежные бури, сопровождающиеся сильными штормами и резкими перепадами температуры.

Затронутым регионам следует опасаться обледенения дорожного покрытия. Местные органы власти должны принять меры предосторожности против возможного воздействия снежных бурь на объекты водоснабжения и электроснабжения, а также на жизнь людей, говорится в сообщении бюро.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степени угрозы.