Кишинёв, 30 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Руководство правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) обеспокоено падением рейтингов и начало преследовать оппозицию. Об этом заявил экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Политик прокомментировал вызов его на допрос 29 декабря в Генпрокуратуру. Там лидеру оппозиции предъявили подозрение по делу о хищении бюджетных средств в 2008 году.

«Режим PAS, включая аппарат президента, правительство и парламент, напуган быстрым падением рейтинга по итогам опросов. Режим опасается, что социалисты вернутся во власть, поэтому нас пытаются запугать, преследовать политически», — написал Додон.

Он заявил, что власти таким образом добьются «противоположного» эффекта. По мнению лидера «социалистов», в Молдавии могут произойти досрочные выборы. Додон подчеркнул, что будущий год для руководства страны будет «крайне напряжённым».

Напомним, ранее следователи генпрокуратуры Молдавии установили, что руководство Energocom в 2008 году в ходе сговора с должностными лицами минэкономики республики и Национального агентства по регулированию в энергетике совершало хищение государственных средств за счет необоснованного увеличения закупочной цены на электроэнергию. Ущерб оценивается в $12 млн. Додон в то время был вице-премьером республики.