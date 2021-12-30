Баку, , 10:15 — REGNUM Сотрудник азербайджанской компании сотовой связи получил ранение в районе границы с Арменией в результате обстрела с армянской стороны, заявили 30 декабря в генеральной прокуратуре Азербайджана.

Инцидент произошёл 28 декабря в местности Едди хырман в Агдамском районе. Сотрудник компании Bakcell Анар Рагимли 1993 года рождения исполнял служебные обязанности на этой территории и получил огнестрельное ранение.

Идет расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, часть Агдамского района, который находился под контролем Нагорно-Карабахской республики, перешла к Азербайджану в результате трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутому в ночь на 10 ноября 2020 года между Арменией, Азербайджаном и Россией.

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