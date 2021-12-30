Чита, , 10:05 — REGNUM Далеко не все сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю и его подразделений оказались честны при указании полученных доходов. А некоторые и вовсе не стали заполнять декларацию. Подробности сообщает прокурор отдела прокуратуры края Евгения Софронова по итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе проверки установлен факт непредставления сведений о расходах государственным гражданским служащим Управления — в 2019 г. им в собственность приобретен земельный участок и дом, совокупная стоимость которых превышала общий доход служащего и его супруга за три предшествующих сделке года.

Прокуратура края, прокуроры Центрального и Ингодинского районов г. Читы, Забайкальского и Нерчинского районов, Краснокаменский межрайонный прокурор установили факты представления недостоверных (неполных) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера более чем 40 государственными служащими налоговых органов.

Выявлены факты занижения полученных доходов как самими служащими, так и их супругами, в том числе при продаже автомобилей, неуказания банковских счетов, недвижимого имущества и акций.

Прокурор Ингодинского района г. Читы установил ненадлежащее исполнение должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений, предусмотренных законом обязанностей при осуществлении анализа поступающих от служащих сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В частности, они не инициировали проверки в отношении лиц, которые указали доходы от продажи супругами автомобилей явно ниже их рыночной стоимости. По результатам проверки внесено пять представлений, направлена одна информация для рассмотрения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дульдургинском районе Забайкалья прокуратура пресекла нарушения законодательства о противодействии коррупции руководителями восьми муниципальных учреждений.

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