Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Вооруженного жителя американского штата Айова, собиравшегося убить президента США Джо Байдена, экс-президента страны Барака Обаму и основателя соцсети Facebook (ныне Meta) Марка Цукерберга, арестовали американские правоохранители. Об этом 30 декабря сообщает телеканал NBC.

Арест

Указывается, что, по данным властей США, 25-летнего работника супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюна (Kuachua Brillion Xiong) задержали неделю назад и он в настоящее время находится в тюрьме.

При этом в ходе задержания у него были найдены винтовка AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет и аптечки.

Также отмечается, что Сюн покинул свой до 18 декабря «с намерением направиться прямо в Белый дом… чтобы убить людей, находящихся у власти». Задержанный рассказал следователям, что им был составлен списка «злых людей», каковых он намеревался убить и в нем, помимо указанных лиц, также был главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Кроме того, уточняется, что задержанный воспользовался приложением карты на телефоне, в которой пунктом назначения указал Белый дом. Помимо этого, он показал следователям рисунок территории Белого дома «включая предполагаемое «слабое место», которое он выявил во время подготовки к нападению».

«Он добавил, что в случае освобождения из-под стражи он немедленно продолжит путь к Белому дому… и сделает все возможное, чтобы выполнить план. Сюн заявил, что не собирается возвращаться в Калифорнию… потому что он планирует умереть, сражаясь со злыми демонами в Белом доме», — говорится в приводимом телеканалом судебном документе.

Вместе с тем, добавляется, что задержанного обвинили в том, что он угрожал бывшем американскому лидеру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из распространённого Белым домом графика американского лидера стало известно, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут телефонные переговоры 30 декабря в 15:30 (23:30 мск).