Симферополь, , 10:05 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 декабря. Накануне, 29 декабря, ранее было подтверждено 111 новых случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 787 человек», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 126 770 пациентов. Выздоровели из этого числа 118 007 человек, из них 223 выписаны за последние сутки.

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Также в Крыму зарегистрировано еще шесть скончавшихся ковид-пациентов. Всего в регионе коронавирус унес жизни 4 307 человек.