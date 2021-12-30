Могадишо, 30 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили 30 декабря город Балад в штате Хиршабелле в Сомали, сообщает портал Garowe со ссылкой на очевидцев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сомали

Отмечается, что боевикам удалось установить контроль в ходе нескольких атак. Более подробной информации не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед предпринял попытку свержения правительства страны.

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