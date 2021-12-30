Саратов, , 10:15 — REGNUM По факту пожара в средней общеобразовательной школе №18, произошедшего на территории Фрунзенского района города Саратова, организована доследственная проверка. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электросети, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Пожар в школе города Саратова Saratov.sledcom.ru

О пожаре в школе стало известно днем 29 декабря. Возгорание произошло в одном из кабинетов, расположенном на втором этаже здания. В результате огонь охватил коридор второго этажа, а затем перекинулся на коридор третьего этажа в части, расположенной над вышеуказанным кабинетом.

В результате пожара никто не пострадал, так как детей в школе не было в связи с начавшимися зимними каникулами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, рядом с горящей школой №18 в Саратове был развернут оперативный штаб. В 15:56 (местное время) возгорание локализовали. Площадь пожара составила 60 кв. метров.

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